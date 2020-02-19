Государство продает отель "Днипро" в Киеве

На сьогодні у Фонді держмайна 23 об'єкти великої приватизації. Процедура їх передачі приватному інвестору відповідно до Закону України про приватизацію займає орієнтовно 9-11 місяців: вибір інвестиційного радника проведення аудиту маркетування проведення аукціону. В цьому році ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року, буде виставлений на аукціон готель "Дніпро". Він розташований в самісінькому центрі Києва, а його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів. Для того, аби його фінальна вартість зросла в рази – нещодавно призначено нову директорку – Еліну Сапожкову. Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер разом із нашою командою займатиметься якісною підготовкою готель "Дніпро" до залучення стратегічного інвестора. "Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора", – каже Еліна Сапожкова. Відео: DW #ПрозораПриватизація