08:00  19 февраля
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
08:27  19 февраля
США обвинили Россию в срыве Минских соглашений в Совбезе ООН
10:40  19 февраля
В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 10:47 3

Государство продает отель "Днипро" в Киеве

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 10:47 3
Читайте також українською мовою
Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днипро", который расположен на Европейской площади в центре Киева. Аукцион запланирован на весну 2020
Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днипро", который расположен на Европейской площади в центре Киева. Аукцион запланирован на весну 2020

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества.

"В этом году планируем завершить процедуры приватизации по пяти крупных объектах, но уже весной этого года, будет выставлена на аукцион гостиница "Днепр", - сообщают в Фонде.

Приватизація готелю "Дніпро" - сюжет DW

На сьогодні у Фонді держмайна 23 об'єкти великої приватизації. Процедура їх передачі приватному інвестору відповідно до Закону України про приватизацію займає орієнтовно 9-11 місяців: вибір інвестиційного радника проведення аудиту маркетування проведення аукціону. В цьому році ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року, буде виставлений на аукціон готель "Дніпро". Він розташований в самісінькому центрі Києва, а його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів. Для того, аби його фінальна вартість зросла в рази – нещодавно призначено нову директорку – Еліну Сапожкову. Вона має 12 років досвіду відкриття, розвитку та управління готелями міжнародних мереж, а тепер разом із нашою командою займатиметься якісною підготовкою готель "Дніпро" до залучення стратегічного інвестора. "Цей готель знаходиться у центрі міста. І ви самі можете побачити, які звідси відкриваються краєвиди. Це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора", – каже Еліна Сапожкова. Відео: DW #ПрозораПриватизація

Опубліковано Фонд державного майна України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Стартовая цена гостиницы "Днепр" составит около 10 млн долларов. Это означает, что компания, которая приватизирует отель, сможет принять участие в инвестиционной программе государства и не платить налоги с прибыли в течение 5 лет.

Накануне Фонд госимущества назначил профессионального директора гостиницы "Днепр". Сейчас он готовит этот объект к приватизации.


#приватизація #готель Днипро
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Денис Казанский
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Синегубов Олег Васильевич
Председатель Полтавской областной государственной администрации
Все досье »