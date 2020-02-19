Возобновлена работа КПВВ "Марьинка"
19 февраля контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись и функционируют в штатном режиме по зимнему графику
19 февраля контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись и функционируют в штатном режиме по зимнему графику
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры увеличился.
Напомним, 18 февраля КПВВ "Марьинка" не работал в связи с работами на электросетях.
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