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19 февраля 2020, 10:46 1

Возобновлена работа КПВВ "Марьинка"

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19 февраля 2020, 10:46 1
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19 февраля контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись и функционируют в штатном режиме по зимнему графику
Фото: Госпогранслужба Украины
19 февраля контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись и функционируют в штатном режиме по зимнему графику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры увеличился.

Напомним, 18 февраля КПВВ "Марьинка" не работал в связи с работами на электросетях.


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