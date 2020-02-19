Коронавирус на лайнере Diamond Princess: первые пассажиры сошли на берег в Японии
В среду, 19 февраля, первые пассажиры высадились с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в Японии, после 14 дней карантина
В среду, 19 февраля, первые пассажиры высадились с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в Японии, после 14 дней карантина
Как сообщает RegioNews, вспышка вируса Covid-19 привела к инфицированию по меньшей мере 542 пассажиров и членов экипажа на лайнере – это крупнейшее скоплении зараженных за пределами материкового Китая. Всего на корабле находилось 3700 человек.
Ожидается, что порядка 500 человек с отрицательным тестом и без симптомов выгрузятся в среду, пишет BBC.
Те, кто имел отрицательный результат, но находился в каютах с зараженными людьми, должны будут остаться на борту для дополнительного карантина.
Известно, что среди заразившихся на борту корабля есть два украинца.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил что 18 февраля из больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess.
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