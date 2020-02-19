В Житомире продают медицинские маски из Уханя

Из-за короновируас в большинстве житомирских аптек исчезли защитные медицинские маски. Дефицитный товар продается по "бешеной" цене - пять гривен за штуку. Производитель этих масок - китайский город Ухань, эпицентр смертельной болезни

Из-за короновируас в большинстве житомирских аптек исчезли защитные медицинские маски. Дефицитный товар продается по "бешеной" цене - пять гривен за штуку. Производитель этих масок - китайский город Ухань, эпицентр смертельной болезни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Житомир Online.

Журналисты сайта "Житомир-Онлайн" нашли маски в одной из аптек города по цене 5 гривен за штуку. Продавщица рассказала корреспонденту, что две недели назад цена была почти вдвое ниже.



Самое интересное, что производят маски аптеках в китайском Ухане - городе, с которого началась эпидемия коронавируса.