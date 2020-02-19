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19 февраля 2020, 09:58 8

В Житомире продают медицинские маски из Уханя

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19 февраля 2020, 09:58 8
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Из-за короновируас в большинстве житомирских аптек исчезли защитные медицинские маски. Дефицитный товар продается по "бешеной" цене - пять гривен за штуку. Производитель этих масок - китайский город Ухань, эпицентр смертельной болезни
Из-за короновируас в большинстве житомирских аптек исчезли защитные медицинские маски. Дефицитный товар продается по "бешеной" цене - пять гривен за штуку. Производитель этих масок - китайский город Ухань, эпицентр смертельной болезни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Житомир Online.

Журналисты сайта "Житомир-Онлайн" нашли маски в одной из аптек города по цене 5 гривен за штуку. Продавщица рассказала корреспонденту, что две недели назад цена была почти вдвое ниже.


Самое интересное, что производят маски аптеках в китайском Ухане - городе, с которого началась эпидемия коронавируса.


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