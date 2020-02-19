Заседание Рады: открытие рынка земли и изменения в закон о нацбезопасности
Как информирует RegioNews, сегодня также проголосуют за включение в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, и внесения изменений в закон о нацбезопасности.
Напомним, вчера в повестке дня были те же вопросы. Верховная рада Украины по состоянию на вторник, 18 февраля, рассмотрела почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Всего в документе их более 4 тысяч.
Также в Раде рассматривают возможность назначение дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Арахамия допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.
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