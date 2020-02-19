Житомирский облсовет просит остановить строительство дороги, на котором работают китайцы

Житомирский облсовет просит облгосадминистрацию обратиться в Кабмин, чтобы приостановить строительство северной объездной автодороги вокруг Житомира, на котором работают китайские рабочие

Житомирский облсовет просит облгосадминистрацию обратиться в Кабмин, чтобы приостановить строительство северной объездной автодороги вокруг Житомира, на котором работают китайские рабочие

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и делам ветеранов областного совета, иноформуе RegioNews со ссылкой на пресс-службу Житомирского облсовета.

"Профильная комиссия поручила ОГА обратиться в Кабинет министров с просьбой временно приостановить работы по реконструкции Северной объездной дороги, чтобы китайские работники не возвращались на место работы, а оставались в своей стране", - отметил председатель облсовета Владимир Ширма.

По его словам депутаты также обратятся к правоохоронительным органам, чтобы они установили круглосуточное дежурство возле боксов, где проживают строители.

Кроме того, депутаты поручили управлению здравоохранения ОГА обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за китайскими работниками, а также внести предложения по потребности в необходимых медикаментах и ​​средствах специального медицинского защиты, чтобы закупить их и создать соответствующий резерв для оперативного реагирования.

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов рассказал, что среди строителей, прибывших из Китая для продолжения работ на строительстве дороги, больных нет. Сейчас вернулось 11 работников, состояние которых контролируют. Признаков коронавируса у них нет.

Напомним, что в Житомире изолировали изоляцию работников с Китайской народной Республики, которые задействованы в строительстве объездной автодороги вокруг города и возвращающихся в Украину после празднования китайского Нового года. Журналистам показали условия, куда изолируют строителей-китайцев.