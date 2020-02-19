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19 февраля 2020, 09:16 7

В Тернопольской области отравились 17 студентов

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19 февраля 2020, 09:16 7
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С подозрением на пищевое отравление в больницы поступили студенты одного из колледжей Збаражского района.
Фото иллюстративное
С подозрением на пищевое отравление в больницы поступили студенты одного из колледжей Збаражского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области

По словам начальника Збаражского отделения полиции Виктора Волощука, среди госпитализированных пятеро девушек, а остальные - парни. Еще трое проходят обследование. Возраст больных от 15 до 18 лет.

Все дети жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем, 18 февраля. В остальных - под вечер.

Правоохранители совместно с экспертами устанавливают причины массового отравления. В колледже работают специалисты Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Они отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

Потерпевшие говорят, что не все в день отравления питались в общей столовой, однако их угощал товарищ домашней едой.

Состояние детей не тяжелое. Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР. Ведется следствие.


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