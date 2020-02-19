В Тернопольской области отравились 17 студентов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области
По словам начальника Збаражского отделения полиции Виктора Волощука, среди госпитализированных пятеро девушек, а остальные - парни. Еще трое проходят обследование. Возраст больных от 15 до 18 лет.
Все дети жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем, 18 февраля. В остальных - под вечер.
Правоохранители совместно с экспертами устанавливают причины массового отравления. В колледже работают специалисты Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Они отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.
Потерпевшие говорят, что не все в день отравления питались в общей столовой, однако их угощал товарищ домашней едой.
Состояние детей не тяжелое. Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР. Ведется следствие.
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