"Слуги народа" назвали нардепов-кураторов местных выборов в областях
Как информирует RegioNews, об этом LB.ua сообщили несколько источников в партии "Слуга народа".
По словам собеседников, конечный список нардепов-кураторов утверждается президентом.
"Эта идея возникла из того, что за шесть месяцев (до выборов, - ред.) есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам. Есть несколько исключений - Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить - при необходимости - руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр", - заверил источник в партии.
По словам одного из собеседников, такие неофициальные "уполномоченные" должны поговорить с представителями всех местных элит и "ЗеКоманды", чтобы определить будущих кандидатов на местные выборы и затем представить их президенту и партии на утверждение.
Так, согласно актуальному сейчас распределению, планируется, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области - лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон - за Черниговской, нардеп Александр Сова - за Одесской.
Предполагается, что "уполномоченным" по Херсонской области должен стать Александр Дубинский. Сам он, однако, комментировать это не захотел.
- 11:22 19 февраля Рада рассмотрела 500 правок к закону о рынке земли
- 11:15 19 февраля В Херсонской области нашли тайник с гранатометами и тротилом
- 10:47 19 февраля Государство продает отель "Днипро" в Киеве
- 10:46 19 февраля Возобновлена работа КПВВ "Марьинка"
- 10:43 19 февраля Во Львове автомобиль снес 18 метров парапета
- 10:40 19 февраля В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело