Сводка ООС: погиб 1 военнослужащий, еще 6 получили ранения
Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия 22 раза.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям:
- рядом с населенным пунктом Березовое - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Пищевик - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- шесть раз вблизи населенного пункта Крымское - с 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станковой противотанкового гранатомета;
- четыре раза рядом с Новотошковское - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120 мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка;
- два раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии - 28 снарядов, минометов калибра 120 мм - 61 мина, 82-мм минометов - 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем;
- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов - 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку Золотого-4 - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Попасной - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин;
- в районе Луганского - с 82-мм миномета - 2 мины;
- рядом с Новолуганское - с миномета калибра 82 мм - 2 мины, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.
На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватную огневую ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник начал режим тишины.
Вчера, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения.
По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь нет.
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