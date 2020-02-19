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США обвинили Россию в срыве Минских соглашений в Совбезе ООН
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19 февраля 2020, 08:27 16

США обвинили Россию в срыве Минских соглашений в Совбезе ООН

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19 февраля 2020, 08:27 16
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В ходе заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке и.о. заместителя постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, обвинила Россию в срыве Минских договоренностей.
В ходе заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке и.о. заместителя постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, обвинила Россию в срыве Минских договоренностей.

К сожалению, Россия не обнаружила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с Минских соглашений. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в Минских сделках, в том числе по установлению немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Сейчас, как и тогда (бои за Дебальцево в 2015 году), возглавляемые Россией силы продолжаются нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими должностными лицами, и убивать украинский на украинской территории ", - сказала Шале, пишет Укринформ.

Она также заявила, что Россия продолжает вести свои гибридные действия против Украины, используя экономическое и политическое давление.

Напомним, в ночь на 19 февраля Совет безопасности ООН провела открытое заседание, инициированное Россией накануне пятой годовщины Минских договоренностей.

Также стороны обсудили события 18 февраля, когда боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого. Из-за обстрелов Украина понесла потери.


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