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19 февраля 2020, 08:05 3

В НАТО сделали заявление по поводу наступления боевиков на Донбассе

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19 февраля 2020, 08:05 3
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В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации в Донбассе, по словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеск
В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации в Донбассе, по словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеск

"НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - заявила Лунгеску, пишет RegioNews.

Напомним, во вторник, 18 февраля, боевики атаковали позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрелов один военный погиб, четверо получили ранения.

В соцсетях опубликовали видео утреннего боя на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.


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