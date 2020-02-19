В НАТО сделали заявление по поводу наступления боевиков на Донбассе
В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации в Донбассе, по словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеск
В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации в Донбассе, по словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеск
"НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - заявила Лунгеску, пишет RegioNews.
Напомним, во вторник, 18 февраля, боевики атаковали позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.
В результате обстрелов один военный погиб, четверо получили ранения.
В соцсетях опубликовали видео утреннего боя на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.
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