Рынок земли: сколько правок уже рассмотрела Рада
По состоянию на вторник, 18 февраля, парламент рассмотрел почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли
По состоянию на вторник, 18 февраля, парламент рассмотрел почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли
Как информирует RegioNews, об этом сообщает сайт Верховной рады.
Всего в документе 4018 правок. Нардепы по состоянию на вторник прошли 483 правки. Ни одна из них поддержана в зале не была.
Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.
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