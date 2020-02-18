Рынок земли: сколько правок уже рассмотрела Рада

По состоянию на вторник, 18 февраля, парламент рассмотрел почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли

По состоянию на вторник, 18 февраля, парламент рассмотрел почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли

Как информирует RegioNews, об этом сообщает сайт Верховной рады.

Всего в документе 4018 правок. Нардепы по состоянию на вторник прошли 483 правки. Ни одна из них поддержана в зале не была.

Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.