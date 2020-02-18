Число заболевших на лайнере Diamond Princess превысило 500 человек
Как информирует RegioNews, об этом сообщает минздрав Японии во вторник, 18 февраля.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 542. Гражданство новых больных на данный момент не уточняется.
Известно, что накануне коронавирус обнаружили у находящейся на борту судна гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения среди россиян.
Напомним, на борту Diamond Princess находится около 3,6 тысячи человек из 50 стран. Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того, как один из сошедший с судна в Гонконге пассажиров оказался зараженным, лайнер поместили на карантин.
Известно, что среди заразившихся на борту корабля есть два украинца.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил что 18 февраля из больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess.
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