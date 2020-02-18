За год население Украины сократилось на четверть миллиона

Госстат опубликовал официальные данные за 2019 год

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Госстат опубликовал официальные данные за 2019 год

В Государственной службе статистики сообщили, что численность населения Украины в течение 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек, пишет RegioNews.

На конец декабря 2018 года численность населения Украины составляла 42,18 млн человек, а к декабрю уменьшилось и составило 41,93 млн человек.

Кроме того, отмечается разрыв между числом родившихся и умерших: на 100 умерших – 53 новорожденных.

Отметим, что данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Донбасса и Автономной Республики Крым.