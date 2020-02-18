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18 февраля 2020, 19:17 30

Ровенская учительница торговала метамфетамином

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18 февраля 2020, 19:17 30
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32-летняя преподаватель продавала метамфетамин прямо в школе, в которой работала
32-летняя преподаватель продавала метамфетамин прямо в школе, в которой работала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

Оперативную закупку провели сотрудники угрозыска Ровенского отдела полиции. Около 21 часа на улице Елены Телиги областного центра местная жительница продала шесть доз метамфетамина.

Кроме того, во время обыска в квартире женщины обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.

Начато уголовное производство за сбыт психотропных веществ. Все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

Известно, что 32-летняя жительница Ровно воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений города.

Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.


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