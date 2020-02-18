Суд продлил домашний арест Пашинскому

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений

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Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Как сообщается, 18 февраля 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокуратуры и продлен срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста к подозреваемому П., в пределах срока досудебного расследования, до 27 марта 2020 года.

"Согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины на подозреваемого П. возложены обязанности, определенные постановлением. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

СПРАВКА: 7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 4 декабря, без возможности залога.

Перед этим Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату за стрельбы, произошедшей 31 декабря 2016 года, в результате которой другой участник конфликта Вячеслав Химикус был ранен в ногу.