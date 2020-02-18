На Буковине из-за коронавируса дискриминируют односельчан, которые вернулись из Китая
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Хотинские Вести".
Пересуды и панические настроения в разговорах и в соцсетях вызваны недостатком информации и необходимых условий для выявления болезни, отмечает издание.
Де чутки, а де правда Йде поголос, що на Хотинщину привезли коронавірус Хотинщиною активно ширяться чутки, що мама із...Опубліковано Хотинські вісті Вівторок, 18 лютого 2020 р.
"Если бы мы заболели коронавирусом, нас бы с Китая даже не выпустили. Мы жили в городе Юньчэн (провинция Шаньси), там вспышки болезни нет, - рассказала Галина. - В больнице этого города не обнаружили ни одного случая поражения коронавирусом. Затем мы находились под наблюдением и контролем во время полета".
Прилетев домой 12 февраля Галина начала звонить в Черновцы, чтобы у нее взяли анализ на ОРВИ и коронавирус. Медики никаких признаков заболеваний ОРВИ не обнаружили.
"13 февраля мы побывали в этой семье, клинических признаков болезни у них нет. Но по настоянию матери, в порядке исключения взяли мазки из горла для проведения исследования с помощью новых тест-систем, чтобы окончательно исключить все подозрения. Результаты направили в центральную вирусологическую лабораторию МОЗ Украины в Киев. Ожидаем, что результаты будут на этой неделе", - сообщил Юрий Падурару, заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра МОЗ.
После появления в селе слухов о коронавирусе, семья решила самоизолироваться и ограничить общение с другими жителями. Специалисты будут и дальше наблюдать за состоянием их здоровья.
Кроме того журналисты проверили информацию о посылке, которую буковинка получила якобы из Китая. Почтальон Мария Олинийчук рассказала, что женщина получала посылки, но из Черновцов и других городов Украины, а не из Китая.
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