"Циничная провокация" на Донбассе сорвала презентацию "платформы примирения" - Сивохо

В СНБО сообщили о переносе даты проведения презентации "Национальной платформы примирения и единства" в связи с атакой пророссийских боевиков на Луганщине 18 февраля

Фото: facebook/sivokho

В СНБО сообщили о переносе даты проведения презентации "Национальной платформы примирения и единства" в связи с атакой пророссийских боевиков на Луганщине 18 февраля

Как передает RegioNews, об этом сообщил Советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо на своей странице в Facebook.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а ПЕРЕНЕСТИ!", – написал Сивохо.

При этом он отметил, что в СНБО продолжат "работать и налаживать диалог между простыми людьми непублично, системно, беспрерывно", а о дате проведения презентации будет сообщено позже.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.

Украина и Эстония поднимут вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН 18 февраля.

15 февраля советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо анонсировал презентацию "Национальной платформы примирения и единства" предварительно на 19 февраля. Сообщалось, что платформа создана в рамках выполнения заданий, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса, которая должна будет "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы.