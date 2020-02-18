В Киеве появилась карта частных парковок

"Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест, на которых можно оставить свой автомобиль, не боясь, что его эвакуируют с улиц города

"Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест, на которых можно оставить свой автомобиль, не боясь, что его эвакуируют с улиц города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киевтранспарксервис". Список парковок и их расположение можно найти на сайте парковочного ведомства. Многие из них размещены в центре, немало парковок и на окраинах.



Отметим, что при наведении курсора на обозначение паркинга на карте, можно узнать, сколько на нем мест и какой на нем действует тариф.

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