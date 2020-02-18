Прокуратура обвиняет и.о. мэра Северодонецка в коррупционных проступках
В отношении исполняющего обязанности Северодонецкого городского головы составлены административные коррупционные протоколы
В отношении исполняющего обязанности Северодонецкого городского головы составлены административные коррупционные протоколы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
18 февраля в Северодонецкий городской суд направлено два протокола в отношении секретаря Северодонецкого городского совета, который сейчас исполняет обязанности городского головы.
Установлено, что в сентябре 2019 чиновник для сохранения должности в условиях реального конфликта интересов голосовал на сессии об освобождении восстановленного судом секретаря городского совета.
Этими действиями он нарушил закон "О предотвращении коррупции". Кроме того, чиновник не сообщил Нацагентство по предупреждению коррупции о конфликте интересов.
Отметим, сейчас исполняет обязанности Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук.
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