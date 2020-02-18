На Закарпатье люди перекрыли дорогу

В Бедевли местные жители перекрыли дорогу и начали мирную акцию в целях создания Бедевлянской ОТГ.

Фото с сайта Мукачево.нет

В Бедевли местные жители перекрыли дорогу и начали мирную акцию в целях создания Бедевлянской ОТГ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мукачево.нет.

Митингующие требуют включить Бедевлянскую ОТГ к Проекту песпективного плана формирования ОТГ в Закарпатской области. Еще в сентябре прошлого года сельские советы двух населенных пунктов Бедевли и Биловарцив приняли решение о добровольном объединении территориальных общин в составе Бедевлянской ОТГ.

В октябре Закарпатская ОГА предоставила положительный вывод относительно объединения территориальных общин Бедевлянськой и Биловарськой сельских советов и направила его в Центральную избирательную комиссию представления о проведении первых выборов в Бедевлянськой объединенной громаде.

Но Бедевлянская ОТГ так и не была включена до Перспективного плана формирования громад Закарпатской области. Община возмущена пассивной позицией Закарпатской ОГА.

Напомним, на днях Кабинет Министров принял распоряжение о внесении изменений в перспективных планов формирования территорий Ивано-Франковской области. В документе уточнили состав Новицкой, Рожнятовский, Лисецькой, Тисменицкой, Єзупольськой и Ивано-Франковской громад.