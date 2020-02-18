18:22  18 февраля
Экс-"смотрящего" Запорожья Анисимова взяли под стражу
20:18  18 февраля
За год население Украины сократилось на четверть миллиона
17:31  18 февраля
В Харьковской области среди пятиклассников зафиксирована вспышка гепатита А
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2020, 18:38 11

На Закарпатье люди перекрыли дорогу

Читайте також
українською мовою
18 февраля 2020, 18:38 11
Читайте також українською мовою
В Бедевли местные жители перекрыли дорогу и начали мирную акцию в целях создания Бедевлянской ОТГ.
Фото с сайта Мукачево.нет
В Бедевли местные жители перекрыли дорогу и начали мирную акцию в целях создания Бедевлянской ОТГ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мукачево.нет.

Митингующие требуют включить Бедевлянскую ОТГ к Проекту песпективного плана формирования ОТГ в Закарпатской области. Еще в сентябре прошлого года сельские советы двух населенных пунктов Бедевли и Биловарцив приняли решение о добровольном объединении территориальных общин в составе Бедевлянской ОТГ.

В октябре Закарпатская ОГА предоставила положительный вывод относительно объединения территориальных общин Бедевлянськой и Биловарськой сельских советов и направила его в Центральную избирательную комиссию представления о проведении первых выборов в Бедевлянськой объединенной громаде.

Но Бедевлянская ОТГ так и не была включена до Перспективного плана формирования громад Закарпатской области. Община возмущена пассивной позицией Закарпатской ОГА.

Напомним, на днях Кабинет Министров принял распоряжение о внесении изменений в перспективных планов формирования территорий Ивано-Франковской области. В документе уточнили состав Новицкой, Рожнятовский, Лисецькой, Тисменицкой, Єзупольськой и Ивано-Франковской громад.


Закарпаття ОТГ перекриття
Во Львовской области четыре ОТГ создают бренд для развития экотуризма
18 февраля 2020, 18:03
В Ужгороде детская больница получила новое оборудование
18 февраля 2020, 11:47
На Прикарпатье перекрыли движение из-за плохих дорог
12 февраля 2020, 15:29
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Денис Казанский
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Все блоги »
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Избирком раздора. Блицкриг Шахова в Северодонецке провалился
18 февраля 2020, 12:22
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Бунечко Виталий Иванович
Председатель Житомирской областной государственной администрации
Все досье »