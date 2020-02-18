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18 февраля 2020, 18:29 46

Эвакуацию украинцев из Китая снова перенесли

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18 февраля 2020, 18:29 46
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Полсотни граждан Украины и несколько десятков иностранцев эвакуируют из китайского Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса, 20 февраля
Фото: kyodo.news
Полсотни граждан Украины и несколько десятков иностранцев эвакуируют из китайского Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса, 20 февраля

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

"Было принято решение об эвакуации 50 украинцев и, по запросу международных партнеров - 36 иностранцев. Эвакуация состоится 20 февраля", - написал он.

Также, во избежание паники и распространения ложной информации, он сообщил о мерах безопасности, которые будут предприняты для недопущения коронавируса в Украину.

"Команда самолета будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врачей, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства. Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты", - говорится в сообщении.

По его словам, каждый пассажир перед посадкой будет подписывать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человека эвакуировать не будут. Если у тех, кого должны эвакуировать, будет температура выше 37,2 или респираторная инфекция - их не будут пускать на самолет.

"Самолет прибудет на санитарную стоянку и все пассажиры пройдут пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы проведут необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты. После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов", - добавил он, подчеркнув, что в самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования.

Затем пассажиры и члены экипажа отправятся к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции. Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры - также подвергаться дезинфекции, пояснил нардеп.

По словам Радуцкого, в период обсервации работники МВД будут осуществлять охрану территории корпусов, где будут находиться эвакуированные граждане под пристальным наблюдением медиков. "В помещениях, где будут находиться эвакуированные, будут усилены меры безопасности - будет создано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания", - пояснил он.

К охране этой территории будут привлечены ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии. Все сотрудники, которые будут сопровождать эвакуированных, будут обеспечены комплектом спецодежды, который отвечает всем мировым стандартам и полностью защищает от любых биологических поражений.

Напомним, дату эвакуации украинцев из Китая переносили несколько раз. Согласно последним данным, самолет должен был вылететь 18 февраля, чтобы 19-го вернуться домой.


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