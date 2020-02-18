Экс-"смотрящего" Запорожья Анисимова взяли под стражу

Запорожского "смотрящего" времен президентства Януковича Евгения Анисимова посадили под стражу на 60 дней. То есть до 16 апреля включительно он будет сидеть в следственном изоляторе

Запорожского "смотрящего" времен президентства Януковича Евгения Анисимова посадили под стражу на 60 дней. То есть до 16 апреля включительно он будет сидеть в следственном изоляторе

Об этом сообщили на сайте Заводского районного суда, передает RegioNews Вечером 17 февраля, состоялось заседание по делу Евгения Анисимова. Решение предусматривает задержание на 60 суток без права на залог. Задержали Анисимова 16 февраля в одном из торговых центров Киева. Он с 2014 года находился в международном розыске. После ареста его дело передали на рассмотрение Заводского районного суда в Запорожье. До следующего судебного заседания он будет находиться в Запорожском следственном изоляторе. В общем Евгению Анисимову грозит обвинение в нарушении 11 статей Уголовного кодекса Украины. Ранее сообщалось, что в Жовтневом суде Запорожья отказались рассматривать дело экс-"смотрящего" Анисимова.

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