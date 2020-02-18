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18 февраля 2020, 18:39 15

Госкино запретило фильм с Зеленским в главной роли

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18 февраля 2020, 18:39 15
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Среди запрещенных госагентстсвом фильмов оказалась романтическая комедия, в которой Зеленский сыграл главную роль
Фото: скрин:youtube
Среди запрещенных госагентстсвом фильмов оказалась романтическая комедия, в которой Зеленский сыграл главную роль

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории страны фильм "Восемь первых свиданий", в котором нынешний президент Владимир Зеленский играл ветеринара, пишет RegioNews.

Кино сняли с проката из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, которая входит в список лиц, угрожают нацбезопасности Украины.

На запрете показа настояла Служба безопасности.

Зеленский не только исполнил главную роль, но продюсировал и создавал сценарий к этому фильму.


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