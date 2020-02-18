Cуд отменил регистрацию двух депутатов Ровенского облсовета

Депутат Ровенского облсовета Владимир Ковальчук заявил, что сегодня, 18 февраля, Ровенский окружной административный суд отменил регистрацию двух депутатов Ровенского облсовета и признал неправомерными действия и решения областной избирательной комиссии

На фото: Владимир Ковальчук

Депутат Ровенского облсовета Владимир Ковальчук заявил, что сегодня, 18 февраля, Ровенский окружной административный суд отменил регистрацию двух депутатов Ровенского облсовета и признал неправомерными действия и решения областной избирательной комиссии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Владимира Ковальчука в Facebook.

"Сегодня суд поставил" жирную "точку, отменив регистрацию двух незаконно заведенных вместо нас в сессионный зал депутатов Ровенского облсовета и признал неправомерными действия и решения областной избирательной комиссии", - отметил Ковальчук.

Также депутат просит "аппарат областного совета, как орган, который работает на депутатский корпус, в кратчайшие сроки привести в соответствие всю информативную и внутреннюю документацию".

"А коллег по депутатскому корпусу приветствуем на ближайшей сессии. Окончательное фиаско Радикальной партии " - отметил Ковальчук.

Остаточна перемога! Сьогодні суд поставив "жирну" крапку скасувавши реєстрацію двох незаконно заведених замість нас в... Опубліковано Володимиром Ковальчуком Вівторок, 18 лютого 2020 р.



Напомним, в сентябре 2019-го депутаты Ровенского облсовета Владимир Ковальчук и Андрей Сайчук вышли из фракции Радикальной партии в совете и с самой Радикальной партии.

Собрание избирателей Радикальной партии Олега Ляшко приняли решение начать процедуру отзыва мандатов депутатов Ровенского областного совета Андрея Сайчука и Владимира Ковальчука. В конце концов депутатов со скандалом отозвали.

14 декабря прошлого года на заседании сессии облсовета председатель областной избирательной комиссии Наталья погибнет официально представила двух новых депутатов от "Радикальной партии" Михаила Прядуна и Николая Марчука.

Андрей Сайчук и Владимир Ковальчук обжаловали решение о своем отзыве в суде.

К слову, руководит ровенскими радикалами Оксана Лозовая, мать экснардепа и соратника Олега Ляшко Андрея Лозового.