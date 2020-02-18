Cуд отменил регистрацию двух депутатов Ровенского облсовета
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Владимира Ковальчука в Facebook.
"Сегодня суд поставил" жирную "точку, отменив регистрацию двух незаконно заведенных вместо нас в сессионный зал депутатов Ровенского облсовета и признал неправомерными действия и решения областной избирательной комиссии", - отметил Ковальчук.
Также депутат просит "аппарат областного совета, как орган, который работает на депутатский корпус, в кратчайшие сроки привести в соответствие всю информативную и внутреннюю документацию".
"А коллег по депутатскому корпусу приветствуем на ближайшей сессии. Окончательное фиаско Радикальной партии " - отметил Ковальчук.
Остаточна перемога! Сьогодні суд поставив "жирну" крапку скасувавши реєстрацію двох незаконно заведених замість нас в...Опубліковано Володимиром Ковальчуком Вівторок, 18 лютого 2020 р.
Напомним, в сентябре 2019-го депутаты Ровенского облсовета Владимир Ковальчук и Андрей Сайчук вышли из фракции Радикальной партии в совете и с самой Радикальной партии.
Собрание избирателей Радикальной партии Олега Ляшко приняли решение начать процедуру отзыва мандатов депутатов Ровенского областного совета Андрея Сайчука и Владимира Ковальчука. В конце концов депутатов со скандалом отозвали.
14 декабря прошлого года на заседании сессии облсовета председатель областной избирательной комиссии Наталья погибнет официально представила двух новых депутатов от "Радикальной партии" Михаила Прядуна и Николая Марчука.
Андрей Сайчук и Владимир Ковальчук обжаловали решение о своем отзыве в суде.
К слову, руководит ровенскими радикалами Оксана Лозовая, мать экснардепа и соратника Олега Ляшко Андрея Лозового.
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