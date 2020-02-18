К реестру арестованного имущества открыли доступ
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе правительства Украины.
"С декабря прошлого года Реестр находится в исследовательской эксплуатации, которая предусматривает его наполнение в тестовом режиме исключительно имеющейся в АРМА информацией о арестованных активах, переданных в управление Агентства", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что реестр формируется и ведется с целью обобщения и оперативного обмена информацией об активах, полученных преступным путем, в нем отражаются данные об арестованных в рамках уголовных производств активах, управлении ими или их реализацию, конфискацию, полученные от их реализации средства и тому подобное.
Планируется, что реестр будет наполняться информацией об арестованных активах преимущественно в автоматизированном режиме.
Сейчас осуществляются мероприятия, связанные с выполнением требований законодательства о защите информации и построением системы комплексной защиты информации.
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