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18 февраля 2020, 18:02 17

К реестру арестованного имущества открыли доступ

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18 февраля 2020, 18:02 17
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Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) открыло доступ к Единому реестру арестованного имущества, в который сейчас внесена информация о 2 тыс. 32 активах
Фото: arma.gov.ua
Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) открыло доступ к Единому реестру арестованного имущества, в который сейчас внесена информация о 2 тыс. 32 активах

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе правительства Украины.

"С декабря прошлого года Реестр находится в исследовательской эксплуатации, которая предусматривает его наполнение в тестовом режиме исключительно имеющейся в АРМА информацией о арестованных активах, переданных в управление Агентства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что реестр формируется и ведется с целью обобщения и оперативного обмена информацией об активах, полученных преступным путем, в нем отражаются данные об арестованных в рамках уголовных производств активах, управлении ими или их реализацию, конфискацию, полученные от их реализации средства и тому подобное.

Планируется, что реестр будет наполняться информацией об арестованных активах преимущественно в автоматизированном режиме.

Сейчас осуществляются мероприятия, связанные с выполнением требований законодательства о защите информации и построением системы комплексной защиты информации.


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