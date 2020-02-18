В Харьковской области среди пятиклассников зафиксирована вспышка гепатита А
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.
По состоянию на 18 февраля у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы в больницы, их состояние удовлетворительное, получают соответствующее лечение.
Специалисты Изюмского филиала лабораторного центра в школе и домах больных проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий - устанавливают круг контактных лиц, проводят медицинский осмотр, наблюдение и обследование контактных, меры заключительной и текущей дезинфекции, лабораторные исследования проб питьевой воды и прочее.
Напомним, вирусный гепатит А - это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции и преимущественным поражением печени.
- 17:31 18 февраля В Харьковской области среди пятиклассников зафиксирована вспышка гепатита А
- 17:29 18 февраля Должностным лицам банка "Михайловский" сообщили подозрение в выводе 283 млн грн
- 17:10 18 февраля Аваков рассказал об обстрелах на Донбассе Госдепу США (ФОТО)
- 17:05 18 февраля На Волыни активисты распространили постеры "Осторожно, цыгане!"
- 16:33 18 февраля Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в другой суд
- 16:26 18 февраля Двое одесситов пытались вывезти молодых женщин на работу в бордели Германии
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы