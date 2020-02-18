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18 февраля 2020, 17:31 1

В Харьковской области среди пятиклассников зафиксирована вспышка гепатита А

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18 февраля 2020, 17:31 1
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С 24 января по 17 февраля зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А среди учеников 5-го класса первой школы поселка Боровая Харьковской области
Фото: Центр общественного здоровья
С 24 января по 17 февраля зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А среди учеников 5-го класса первой школы поселка Боровая Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

По состоянию на 18 февраля у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы в больницы, их состояние удовлетворительное, получают соответствующее лечение.

Специалисты Изюмского филиала лабораторного центра в школе и домах больных проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий - устанавливают круг контактных лиц, проводят медицинский осмотр, наблюдение и обследование контактных, меры заключительной и текущей дезинфекции, лабораторные исследования проб питьевой воды и прочее.

Напомним, вирусный гепатит А - это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции и преимущественным поражением печени.


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