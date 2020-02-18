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18 февраля 2020, 17:31

В Николаеве фурам запретят отстаиваться на территории города

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18 февраля 2020, 17:31
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В Николаеве будут устанавливать знаки, запрещающие большегрузному транспорту отстаиваться на территории города.
Фото: издание Мой Город
В Николаеве будут устанавливать знаки, запрещающие большегрузному транспорту отстаиваться на территории города.

Об этом городской голова Александр Сенкевич сообщил 18 февраля на совещании по вопросу состояния воздуха и воды в Николаеве, передает RegioNews со ссылкой на Мой город.

Напомним, 16 февраля жители ул. Железнодорожной в районе Нефтебазы перекрывали дорогу, так как под их окнами начались парковаться десятки фур, водители там же справляют нужду. После этого 17 февраля в мэрии организовали встречу по ситуации с заполонившими район Нефтебазы грузовиками. На ней представители Николаевского филиала АМПУ заявили, что их зона ответственности заканчивается на территории порта. К диспетчеризации стивидорных компаний, куда фуры везут грузы, они не имеют отношения.

"Касательно того, должен ли транспорт находиться на улицах города? Однозначно нет. Сейчас мы точечно будем устанавливать знаки запрета отстоя транспортных средств на территории города. Люди там находятся. Они производят мусор, им где-то нужно ходить в туалет, греться. Они включают свои машины, греются, тем самым повышается уровень формальдегидов. Им невозможно оставить машину. Поэтому они находятся ни где-то централизованно в каком-то месте, в отстойнике, а по городу", — сказал мэр.

Сенкевич считает, что место для отстоя фур должно находиться за городом. Также, по его мнению, за городом, должны быть построены места для пребывания водителей. Кроме того он сообщил, что встречался с и.о. главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвисом Вецкагансом по поводу площадки для отстойника для фур. Во время обсуждения было одно разногласие — с какой стороны будут заезжать фур на отстойник — с Баштанского или Херсонского шоссе.


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