Должностным лицам банка "Михайловский" сообщили подозрение в выводе 283 млн грн
Об этом RegioNews сообщили в пресс служба Офиса генерального прокурора.
По версии следствия, указанные лица подозреваются в том, что в феврале 2015 они заключили кредитные договоры с грубым нарушением законодательства и внутренних документов банка, перечислив в дальнейшем более 283 млн грн на счета различных юридических лиц. При этом они достоверно понимали, что указанные кредитные средства не будут возвращены банку.
СПРАВКА: в мае 2016 года НБУ отнес банк "Михайловский" в категорию неплатежеспособных, а уже в июле принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Решение о выводе банка с рынка НБУ одобрил в связи с большим количеством операций перевода вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
В октябре 2016 владелец банка ООО "Экосипан" обратилось с иском в суд, в котором просило признать решение Национального банка о выводе банка с рынка незаконным.
В декабря 2019 года Верховный суд признал, что "Михайловский" вывели с рынка легально.
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