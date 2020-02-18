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18 февраля 2020, 17:29 1

Должностным лицам банка "Михайловский" сообщили подозрение в выводе 283 млн грн

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18 февраля 2020, 17:29 1
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Офис генпрокурора совместно с ГБР и Нацполициею сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления и 6-ти должностным лицам ОАО "Банк Михайловский" по факту злоупотребления полномочиями и вывода более 283 млн грн
Фото: @pgo_gov_ua
Офис генпрокурора совместно с ГБР и Нацполициею сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления и 6-ти должностным лицам ОАО "Банк Михайловский" по факту злоупотребления полномочиями и вывода более 283 млн грн

Об этом RegioNews сообщили в пресс служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, указанные лица подозреваются в том, что в феврале 2015 они заключили кредитные договоры с грубым нарушением законодательства и внутренних документов банка, перечислив в дальнейшем более 283 млн грн на счета различных юридических лиц. При этом они достоверно понимали, что указанные кредитные средства не будут возвращены банку.

СПРАВКА: в мае 2016 года НБУ отнес банк "Михайловский" в категорию неплатежеспособных, а уже в июле принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Решение о выводе банка с рынка НБУ одобрил в связи с большим количеством операций перевода вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В октябре 2016 владелец банка ООО "Экосипан" обратилось с иском в суд, в котором просило признать решение Национального банка о выводе банка с рынка незаконным.

В декабря 2019 года Верховный суд признал, что "Михайловский" вывели с рынка легально.


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