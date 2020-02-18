На Прикарпатье ликвидировали нелегальную заправку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Ивано-Франковской области.
В ходе проведения следственных действий и санкционированных обысков изъято емкость объемом 20 куб. м, 4500 л дизтоплива стоимостью свыше 120 тыс. грн, 120 карт для заправки автомобилей, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи по реализации топлива и клиентскую базу.
На Прикарпатье создана межведомственная рабочая группа, от начала ее деятельности с конца прошлого года участниками группы пресечена деятельность 23 незаконных АЗС, изъято 122,8 т горючего и оборудования на сумму около 3,5 млн грн.
Правоохранители просят в случаях наличия информации о деятельности незаконных АЗС безотлагательно информировать прокуратуру Ивано-Франковской области по номерам: (0342) 75-11-59, 097-65-81-037.
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