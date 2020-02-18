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18 февраля 2020, 17:05 4

На Волыни активисты распространили постеры "Осторожно, цыгане!"

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18 февраля 2020, 17:05 4
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В Ковеле члены Всеукраинского общественного объединения "Сокол Волынь" распространили брошюры "Осторожно цыгане!". Таким образом они призывают правоохранителей навести в городе порядок с цыганами
В Ковеле члены Всеукраинского общественного объединения "Сокол Волынь" распространили брошюры "Осторожно цыгане!". Таким образом они призывают правоохранителей навести в городе порядок с цыганами

Об этом ВОО "Сокол" информирует на странице в facebook, пишет RegioNews.

"Лояльное отношение к цыганам и бездействие правоохранительных органов к преступной деятельности этих лиц нередко приводит к повышению уровня преступности, - говорится в заметке. - Они (цыгане) загрязняют город, используют детей для мошенничества, обманывают людей, совершающих кражи, а иногда совершают и тяжелые преступления. В частности, 11 февраля, в Ковеле, четверо нелюдей, среди которых были и цыгане, изнасиловали женщину".

"Именно поэтому, решив положить этому конец, активисты Ковельского отделения ВОО "Сокол" провели информационную акцию: развесили информационные постеры и, общаясь с ковельчанами, пытались донести последствия дальнейшего лояльного отношения к этим лицам", - информируют представители "Сокола"


#ВГО сокіл #цигани
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