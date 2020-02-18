В Южном повысят цены на воду

В городе Южный примерно с 1 апреля стоимость потребления 1 куба воды вырастет на 6%.

В городе Южный примерно с 1 апреля стоимость потребления 1 куба воды вырастет на 6%.

Такую информацию озвучил директор КП "ВиК" Андрей Шестов, сообщает RegioNews со ссылкой на Южный округ.

По его словам, это вынужденная мера, так как "Инфоксводоканал" поднял стоимость поставки воды в город.

"С 4 февраля 2020 года Нацкомиссия утвердила для "Инфоксводаканал" новый тариф. А он на 20% подымает нам стоимость покупной воды. Для того, чтобы не работать в убыток, мы должны поднять тариф. Мы вышли на исполком с просьбой скорректировать нам тариф с поднятием на 1 грн 10 копеек. Таким образом, повышение будет на 6% и составит 18,25 грн за куб. Это только за водоснабжение. Стоимость стоков останется прежней", - рассказал он.

Отметим, что окончательное решение по поднятию тарифов примет сессия горсовета.