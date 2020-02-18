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18 февраля 2020, 16:45

На Волыни вспышка вирусного гепатита А

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18 февраля 2020, 16:45
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В селе Пища Шацкого района зафиксировано 6 случаев заражения. Среди заболевших два ученика младших классов и трое восьмиклассников местной школы
В селе Пища Шацкого района зафиксировано 6 случаев заражения. Среди заболевших два ученика младших классов и трое восьмиклассников местной школы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на medicina.ua.

Медики уверяют, что дальше вирус не будет распространяться. Причины заболевания пока не выяснены. Принимают необходимые противоэпидемических мероприятий.

Напомним, гепатит А - острое инфекционное заболевание печени, так называемая болезнь Боткина. Единственным методом предупреждения болезни является вакцинация.


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