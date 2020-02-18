В Ивано-Франковске на бюджет участия выделили 15 млн гривен

В Ивано-Франковске в этом году выделили 15 млн гривен в рамках бюджета участия. Это самая большая сумма за все время существования программы.

В Ивано-Франковске в этом году выделили 15 млн гривен в рамках бюджета участия. Это самая большая сумма за все время существования программы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на личную страницу городского главы Руслана Марцинкива в facebook.

"Что сделаем за эти средства? Какие отремонтируем дворы? Какие малые улицы? А возможно, именно Вы имеете блестящую идею, которую поддержит громада?", - пишет мэр.

Заявки принимаются до 28 февраля в отделе обращений граждан на ул. Грушевского 21, на первом этаже или можно отправить по адресу bu.if2016@gmail.com в формате Word.

В этом году на программу выделено 15 миллионов гривен. В прошлом году сумма была значительно меньше - 5 млн грн., в 2018 - 2,5 млн., в 2017 - 1,5 млн. в 2016 - 500 тысяч гривен.

Городская целевая программа "Партиципаторне бюджетирование (бюджет участия) в г. Ивано-Франковске" устанавливает и регулирует систему взаимодействия исполнительных органов Ивано-Франковского городского совета и жителей города Ивано-Франковска по реализации проектов жителей за средства городского бюджета.

А если проще – то это возможность для жителей воплотить их идею в жизнь.

"Если ты знаешь, как сделать город лучше, но не имеешь для этого денег – мы поможем! Сделай лучше свой двор, улицу, микрорайон или город в целом", - говорится в описании программы.

Представить свой проект может любой человек, достигший 18 лет, для этого не нужно иметь общественную или благотворительную организацию. А другие франковцы могут участвовать, голосуя за проекты.