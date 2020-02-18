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18 февраля 2020, 15:32 5

Главный таможенник "Жулян" засветился в деле о подделке таможенных платежей

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18 февраля 2020, 15:32 5
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Юрий Савчук занял 120 тысяч долларов владельцу фирмы "Гарантия плюс" Александру Кондаурову. Фирма Кондаурова фигурирует в уголовном деле о подделке таможенных платежей. По версии правоохранителей предприятие использовалось для документального оформления незаконных экспортно-импортных операций, связанных с вывозом из Украины цветных металлов под видом лома
Фото: скриншот видео
Юрий Савчук занял 120 тысяч долларов владельцу фирмы "Гарантия плюс" Александру Кондаурову. Фирма Кондаурова фигурирует в уголовном деле о подделке таможенных платежей. По версии правоохранителей предприятие использовалось для документального оформления незаконных экспортно-импортных операций, связанных с вывозом из Украины цветных металлов под видом лома

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет RegioNews.

Теща и тесть и.о. руководителя таможенного поста аэропорта "Киев" (Жуляны) Юрия Савчука, которые живут и работают в Козятине, стали владельцами квартиры в Киеве и дорогой иномарки. А сам таможенник сумел занять третьему лицу 120 тысяч долларов при зарплате в 10 тысяч грн в месяц.

Тесть таможенника работает в Козятинской больнице. За последние 10 лет мужчина получил около 750 тысяч грн официального прибыли. При этом в 2017 году он стал владельцем квартиры в Киеве с рыночной стоимостью около 60 тысяч долларов. В этой квартире проживает сам Савчук.

Через год, в 2018-м, теща таможенника, которая работает в Козятинской РГА, купила Mercedes-Benz GLC 250 Такое авто стоит в среднем 30 тысяч долларов.

Объяснять происхождение квартир, 120 тысяч долларов и отношения с Кандауровым программе "Наши деньги" Савчук отказался. Зато прямо во время интервью сел за руль BMW Х5, стоимостью не менее 40 тысяч долларов. Этого авто в декларации таможенника также нет.


#Юрій Савчук #Жуляни #митниця
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