В СНБО рассказали, с кем из ОРДЛО будут патрулировать границу

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможном совместном патрулировании границы украинских военных с представителями временно оккупированных территорий, не имел в виду боевиков российских гибридных сил

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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможном совместном патрулировании границы украинских военных с представителями временно оккупированных территорий, не имел в виду боевиков российских гибридных сил

Как сообщает RegioNews, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, в патрулировании могут принимать участие представители общин оккупированных территорий, и они будут не вооружены.

"Речь идет о представителях общин, проживающих на данной территории. Это не военные, это не вооруженные люди. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны - это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины .. . Наш контроль совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой ", - пояснил Данилов.

Напомним, 15 февраля Владимир Зеленский во время украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов ОРДЛО для проведения местных выборов на Донбассе.

Также говоря о выборах на Донбассе в Мюнхене президент Зеленский заявлял, что украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями международно непризнанных "республик".