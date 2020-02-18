В Луганской области госаудиторы проверяют областные и местные органы власти
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.
Будут проверять законность использования средств местных бюджетов, областного бюджета, а также осуществят ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности трех департаментов ОГА: образования и науки; здравоохранения; строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства ОГА. Кроме того будет проверяться деятельность Северодонецкого городского совета и его структурных подразделений.
Также представители Государственной аудиторской службы соберут информацию о деятельности управления промышленности, транспорта и связи, Департамента экологии и природных ресурсов, Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма, Департамента коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений облгосадминистрации, Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области и управления Казначейства в Северодонецке.
Аудиторская проверка охватит период в три года - 2017, 2018 и 2019. Аудит продлится до 30 июня 2020 года. Команда аудиторов будет работать непосредственно в области до середины апреля.
Напомним, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявлял о многочисленных нарушениях и на одном из совещаний говорил о том, что в области откаты достигают 40%.
Отметим, с 2017 года по октябрь 2019-му Луганской областью руководили три чиновника: Юрий Гарбуз, Сергей Филь и Виталий Комарницкий.
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