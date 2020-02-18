Одни убытки: Фонд госимущества готовит к продаже три порта

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже три торговых морских порта: Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.

Фото: Морской порт Скадовск

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже три торговых морских порта: Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.

Об этом со­об­щи­ли в пресс-служ­бе ФГИУ, передает RegioNews.

Ре­шение о при­вати­зации пос­ледних двух пор­тов при­няли еще в де­каб­ре 2019 го­да. Эти ак­ти­вы уже фи­гури­ру­ют в пол­ном при­вати­заци­он­ном пе­реч­не.

Что ка­са­ет­ся пор­та "Бел­го­род-Днес­тровский", то Фонд го­сударс­твен­но­го иму­щес­тва го­товит вмес­те с Ми­нис­терс­твом ин­фраструк­ту­ры Ук­ра­ины до­кумен­та­цию и в бли­жай­шее вре­мя так­же бу­дет го­тово ана­логич­ное ре­шение.

В Фон­де го­симу­щес­тва от­ме­ча­ют, что все три пор­та яв­ля­ют­ся очень убы­точ­ны­ми для го­сударс­тва. Им не хва­та­ет средств на пол­ную вып­ла­ту зар­пла­ты сво­им сот­рудни­кам. По­это­му го­сударс­тво хо­чет най­ти для этих пред­при­ятий от­ветс­твен­ных ин­весто­ров, ко­торые не толь­ко на­ладят уп­равле­ние, но и сох­ра­нят ра­бот­ни­ков пор­тов.