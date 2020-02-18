Одни убытки: Фонд госимущества готовит к продаже три порта
Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ, передает RegioNews.
Решение о приватизации последних двух портов приняли еще в декабре 2019 года. Эти активы уже фигурируют в полном приватизационном перечне.
Что касается порта "Белгород-Днестровский", то Фонд государственного имущества готовит вместе с Министерством инфраструктуры Украины документацию и в ближайшее время также будет готово аналогичное решение.
В Фонде госимущества отмечают, что все три порта являются очень убыточными для государства. Им не хватает средств на полную выплату зарплаты своим сотрудникам. Поэтому государство хочет найти для этих предприятий ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и сохранят работников портов.
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