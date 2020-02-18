Еще один райцентр Киевской области не хочет принимать эвакуированных из Китая

Гостомельские депутаты высказались против пребывания на карантине эвакуированных из Ухане в Киевской туберкулезной больницы №2, что в Гостомеле

Гостомельские депутаты высказались против пребывания на карантине эвакуированных из Ухане в Киевской туберкулезной больницы №2, что в Гостомеле

Обращение депутатов Гостомельского поселкового совета к руководству государственных учреждений от 18 февраля, опубликованном на официальной странице в сети Фейсбук, пишет RegioNews.

18 февраля депутаты ГСР подписали обращение к руководству государственных учреждений и городского головы Киева по недопущению размещения в Киевской больнице №2 эвакуированных из города Ухань для прохождения карантина в связки с массовым распространением в Китае коронавируса.

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