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18 февраля 2020, 14:25 18

Еще один райцентр Киевской области не хочет принимать эвакуированных из Китая

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18 февраля 2020, 14:25 18
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Гостомельские депутаты высказались против пребывания на карантине эвакуированных из Ухане в Киевской туберкулезной больницы №2, что в Гостомеле
Гостомельские депутаты высказались против пребывания на карантине эвакуированных из Ухане в Киевской туберкулезной больницы №2, что в Гостомеле

Обращение депутатов Гостомельского поселкового совета к руководству государственных учреждений от 18 февраля, опубликованном на официальной странице в сети Фейсбук, пишет RegioNews.


18 февраля депутаты ГСР подписали обращение к руководству государственных учреждений и городского головы Киева по недопущению размещения в Киевской больнице №2 эвакуированных из города Ухань для прохождения карантина в связки с массовым распространением в Китае коронавируса.


#карантин #коронавірус
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