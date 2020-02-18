Размещение украинцев из Китая во Львовской области не рассматривается, - председатель ОГА

Эвакуация граждан Украины из Китая вызвала много шумихи. Сегодня в Тернопольской области местные жители вышли на протест против размещения прибывших с Уханя. Протесты прошли также в Обухове и поселке Шкло на Львовщине. Председатель Львовской ОГА отметил, что на территории Львовской области размещения прибывших не рассматривается, в то же время в Украине лишь несколько аэропортов способных принять самолеты такого класса, один из них - во Львове.

Фото NYT

Эвакуация граждан Украины из Китая вызвала много шумихи. Сегодня в Тернопольской области местные жители вышли на протест против размещения прибывших с Уханя. Протесты прошли также в Обухове и поселке Шкло на Львовщине. Председатель Львовской ОГА отметил, что на территории Львовской области размещения прибывших не рассматривается, в то же время в Украине лишь несколько аэропортов способных принять самолеты такого класса, один из них - во Львове.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой личную страницу председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в facebook. "На борту самолета – наши с Вами сограждане, поэтому мы не имеем морального права оставить их в беде. В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса. В том числе и львовский аэропорт. Вопрос размещения украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", - говорится в сообщении. Чиновник добавляет, что на Всеукраинском уровне разработан план предотвращения занесения и распространения вируса. Также создан оперативный штаб для координации действий, который перенесен на уровень Кабинета Министров Украины. Львовская область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности. Напомним, Министр МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса. Кроме экипажа, на борту самолета также будут полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин. Тот, у кого будет температура 37,2 и больше не полетит на самолете. Если такие люди будут, то их направят в местную больницу. Все, кого будут везти из Уханя, подпишут специальные документы. Ими они соглашаются на двухнедельный карантин. Местные жители в разных регионах выступили против приема украинцев, которые прилетят из Китая. Сегодня в Микулинецком районе Тернопольской области проходят массовые протесты против поселения эвакуированных в местный санаторий. Городской председатель Тернополя также против таких действий. В пгт Шкло на Львовщине местная община также выступила против. Как и в Обухове на Киевщине.

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