В Черновцах расследуют массовые отключения газа в многоэтажках

Газовая компания под предлогом под предлогом аварийной ситуации без предупреждения отключала газ жителям многоэтажек. Однако, вместо немедленной ликвидации аварии и восстановления газоснабжения, предприятие требовало от своих клиентов заключить коллективные договоры и оплатить за повторное подключение газа

В Черновцах расследуют массовые отключения газа в многоэтажках

Газовая компания под предлогом под предлогом аварийной ситуации без предупреждения отключала газ жителям многоэтажек. Однако, вместо немедленной ликвидации аварии и восстановления газоснабжения, предприятие требовало от своих клиентов заключить коллективные договоры и оплатить за повторное подключение газа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области. В Черновицкий отдел полиции с соответствующим заявлением обратился местный житель и сообщил о том, что на протяжении 9 месяцев газовое предприятие заставляет своих клиентов в Черновцах выполнять гражданско-правовые обязательства без права выбора. По словам заявителя, в результате таких действий пострадали жители более 100 многоквартирных домов. "По обращению заявителя следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство за принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении. Напомним, неконтролируемые отключения газа в Черновцах начались около года назад. Местные жители периодически протестуют против действий АО "Черновцыгаз". Последний такой пикет состоялся сегодня, 18 февраля. Как сообщают в пресс-службе управления патрульной полиции Черновицкой области, люди пришли в офис предприятия и требовали восстановить им газоснабжение. С протестующими велись переговоры, но компромисса пока не достигли. В то же время прес-секретарь АО "Черновцыгаз" Виктория Голодняк сообщила, что в отключенных домах есть значительные утечки газа, а сети находятся в аварийном состоянии. После восстановления нормальной работы газовых сетей жители смогут вызвать наших специалистов, которые проведут пробный запуск. "Могу только констатировать - протесты ничего не изменят. Мы не будем действовать вопреки законодательству и подавать газ в аварийные сети. Это крайне опасно ", - прокомментировала Виктория Голодняк.

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