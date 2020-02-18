Зеленский пригрозил нардепам: лично заселю эвакуированных из Китая украинцев в ваши особняки в Конча-Заспе

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил народным избранникам, которые подстрекают жителей Киевщины к блокированию дорог из-за поселения в Конча-Заспе эвакуированных из Китая украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил народным избранникам, которые подстрекают жителей Киевщины к блокированию дорог из-за поселения в Конча-Заспе эвакуированных из Китая украинцев

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил на брифинге СНБО.

"У нас полностью контролируется ситуация, мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые СМИ распространяют дизинформацию по поводу того, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы", - сказал он.

Также гарант отметил, что среди украинцев в Китае "даже не взрослые люди, а мальчики, девушки 90-х годов рождения".

"И я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным людям, жителям, подстрекают их перекрывать дороги ... Мы должны понимать, что мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы. А по поводу этих "политических товарищей", хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дорогу, подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан, а мы обязательно их привезем домой ... Я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, дату эвакуации украинцев из Китая переносили несколько раз. Согласно последним данным, самолет должен вылететь во вторник, 18 февраля, а вернуться в чтверг, 20 февраля.

Глава МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев с китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса, откуда, по его словам, не будут забирать тех, у кого температура тела будет 37,2 и более.