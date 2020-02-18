Зеленский назвал бой под Золотым "провокацией", которая не изменит мирный курс

Сегодняшний бой под Золотым не изменит мирный курс по прекращению войны

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Сегодняшний бой под Золотым не изменит мирный курс по прекращению войны

Как сообщает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после заседания СНБО относительно боя на Донбассе 18 февраля.

"У нас мощная армия. Провокации бывают. Армия в соответствии сильно ответила, но несмотря на это ситуация полностью контролируется", - сказал он.

Также гарант отметил, что "это провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров".

"Курс к тому, что мы уверенно идем, приближаемся к прекращению войны, к миру", - добавил Зеленский.

В свою очередь начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал, что сегодняшний бой на Луганщине не имеет отношения к участкам разведения сил.

"Я хотел бы, чтобы мы не спекулировали словами "Золотое", а называли вещи своими именами. Потому что я о Хуторе Вольный ничего не говорил. Золотых есть 5, как вам известно. А участок разведения, о котором вы сегодня говорите, был в части Катериновки и доходит до Золотого (одного из). Поэтому сегодня мы не говорим об участках разведения", - уточнил он.

По словам Хомчака, среди участков разведения сил провокации фиксируются только в Петровском.

"Если вы хотите услышать об участках разведения, то из трех участков разведения провокации бывают только в Петровском", - сказал начальник Генштаба.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В бою были ранены шесть украинских военнослужащих, четверо погибли.

Сообщалось, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Боевики применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

Боевики поддерживаемого Россией группировки "ЛНР" обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позиций и дальнейшему артиллерийском обстреле.

СПРАВКА: Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014-го по 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13 тыс. - 13 200 человек.