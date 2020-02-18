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18 февраля 2020, 12:46 8

В Кремле прокомментировали новые данные по делу МН17

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18 февраля 2020, 12:46 8
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В России назвали расследование голландского журналиста по катастрофе рейса МН17 "свидетельством правоты России"
Фото: flickr.com/jeroenakkermans
В России назвали расследование голландского журналиста по катастрофе рейса МН17 "свидетельством правоты России"

Как передает RegioNews со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, опубликованные сведения об отсутствии зенитных ракетных комплексов "Бук" в районе, где произошло крушение самолета в 2014 году на Донбассе лишний раз свидетельствуют о "правоте российской стороны", "ставящей под сомнение результаты работы Совместной следственной группы".

"Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась ", - сказал Песков.

Как известно, ранее служба военной разведки Нидерландов заявляла, что не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить пассажирский самолет Малайзийских авиалиний MH17 над Донбассом в 2014 году.

Согласно данным журналиста в расследовании катастрофы, опубликованном летом 2019 года, у границы РФ с Украиной в Ростовской области в день авиакатстрофы находились 170 российских военнослужащих подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Как уже сообщала международная следственная группа (JIT), лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на Донбасс, а после катастрофы вернули обратно.


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