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18 февраля 2020, 12:24 2

Крымчанам планируют упростить поступление в украинские вузы

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18 февраля 2020, 12:24 2
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет максимально упростить для молодежи из аннексированного Россией Крыма вступление в украинские высшие учебные заведения.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский хочет максимально упростить для молодежи из аннексированного Россией Крыма вступление в украинские высшие учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АРК, передает RegioNews.

"Глава государства уже дал поручение разработать государственную программу, которая будет способствовать сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства", – сказано в сообщении по итогам встречи президента со своим представителем в АРК Антоном Кориневичем.

В 2019 году, по информации Министерства образования Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры "Крым – Украина". Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но "очень медленно".


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