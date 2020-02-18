Крымчанам планируют упростить поступление в украинские вузы

Президент Украины Владимир Зеленский хочет максимально упростить для молодежи из аннексированного Россией Крыма вступление в украинские высшие учебные заведения.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет максимально упростить для молодежи из аннексированного Россией Крыма вступление в украинские высшие учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АРК, передает RegioNews.

"Глава государства уже дал поручение разработать государственную программу, которая будет способствовать сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства", – сказано в сообщении по итогам встречи президента со своим представителем в АРК Антоном Кориневичем.

В 2019 году, по информации Министерства образования Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры "Крым – Украина". Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но "очень медленно".