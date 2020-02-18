NASA запустило ракету с изготовленными в Черниговской области деталями
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Посольства Украины в США в facebook.
Это проект, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.
"Антарес” создан американской корпорацией "Нортроп Грумман" с участием иностранных партнеров, в т. ч. ряда украинских предприятий. Главная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний, - говорится в сообщении.
Ракета-носитель создана для доставки модуля "Сигнус", который должен доставить груз к Международной космической станции".
Среди компаний-партнеров — черниговские ПАО "ЧеЗаРа" и ООО "Датчиковое предприятие "Завод РАПИД”, уточняется на сайте Черниговской ОГА.
- 13:52 18 февраля В Черновцах расследуют массовые отключения газа в многоэтажках
- 13:45 18 февраля Зеленский пригрозил нардепам: лично заселю эвакуированных из Китая украинцев в ваши особняки в Конча-Заспе
- 13:11 18 февраля Зеленский назвал бой под Золотым "провокацией", которая не изменит мирный курс
- 13:10 18 февраля В Раде допускают дополнительные пленарные дни для ускорения рассмотрения земреформы
- 13:10 18 февраля На "Мосту Кличко" сэкономили более миллиона гривен
- 12:46 18 февраля В Кремле прокомментировали новые данные по делу МН17
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы