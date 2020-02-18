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18 февраля 2020, 12:10 2

NASA запустило ракету с изготовленными в Черниговской области деталями

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18 февраля 2020, 12:10 2
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В субботу, 15 февраля, из Центра космических полетов на острове Уоллопс в штате Вирджиния, США, проведен первый в 2020 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес".
Фото со страницы Посольства Украины в США в facebook
В субботу, 15 февраля, из Центра космических полетов на острове Уоллопс в штате Вирджиния, США, проведен первый в 2020 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Посольства Украины в США в facebook.

Это проект, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

"Антарес” создан американской корпорацией "Нортроп Грумман" с участием иностранных партнеров, в т. ч. ряда украинских предприятий. Главная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний, - говорится в сообщении.

Ракета-носитель создана для доставки модуля "Сигнус", который должен доставить груз к Международной космической станции".

Среди компаний-партнеров — черниговские ПАО "ЧеЗаРа" и ООО "Датчиковое предприятие "Завод РАПИД”, уточняется на сайте Черниговской ОГА.


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