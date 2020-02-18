Украина отмечает шестую годовщину расстрелов на Майдане

В Киеве пройдет шествие памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека

фото EPA/UPG

В Киеве пройдет шествие памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека

В большинстве областных центров также запланированы памятные акции и поминальные молебны, пишет RegioNews.

Шесть лет назад, 18-20 февраля 2014 года, состоялись трагические события Революции Достоинства. В центре Киева погибло более 100 протестующих.

Тогда же Верховная Рада наконец осудила действия режима Виктора Януковича, а Майдан отверг компромиссные соглашения с президентом, который уже начал готовить свой побег из Межигорья.

18 февраля силовики и "титушки" жестоко подавили Мирное наступление - ненасильственную акцию протеста, которая направлялась к Верховной Раде с требованием вернуть Конституцию образца 2004 года (в ней полномочия езидента были существенно ограничены). В тот же день спецназ начал силовой штурм Майдана, вспыхнул Дом профсоюзов, а протестующих оттеснили в узкое кольцо внутри главной площади Киева.

Власть почти на двое суток перекрыла работу центральных станций метро - впервые в истории украинской столицы. А 19 февраля СБУ объявила о введении в Украине режима антитеррористической операции - фактически против участников революции решили задействовать оружие. К вечеру того же дня число погибших превысило 20 человек, включая нескольких силовиков.

Утром 20 февраля, после отступления силовиков, безоружные активисты начали подниматься по улице Институтской. Однако по ним был открыт прицельный огонь, жертвами которого стали более 50 активистов. Еще несколько десятков человек умерли от полученных ранений в больнице. Всего в течение 18-21 февраля в центре Киева было убито более 100 человек.

В сентябре 2014 года открыто уголовное производство по расследованию преступлений на Майдане. 20 февраля 2019 Генпрокуратура заявила, что фактически завершила расследование расстрела активистов в Киеве. Комиссия экспертов на основании 988 томов следствия пришла к выводу, что гибель и ранения участников евромайдан напрямую связаны с решениями и действиями експрезидента Виктора Януковича, ексголовы СБУ Александра Якименко и его подчиненных.

Однако, от 20 ноября 2019 Генеральная прокуратура в результате реформы потеряла полномочия расследовать эти уголовные производства и начала передавать дела в ГБР. Бюро должно получить 50 дел Майдана, еще около 40 дел Офис генпрокурора передаст Национальному антикоррупционному бюро.