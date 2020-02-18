09:07  18 февраля
Украина напомнит в ООН о миротворцах для Донбасса - Пристайко
09:35  18 февраля
Утренний бой на Донбассе: погибли 4 военных, еще 6 ранены
12:15  18 февраля
Ситуация на Донбассе: после боя боевики запросили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2020, 12:17 17

Украина сообщит ОБСЕ о наступлении боевиков на Донбассе

Читайте також
українською мовою
18 февраля 2020, 12:17 17
Читайте також українською мовою
Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе и сообщит государствам-участникам ОБСЕ о нем. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter
Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе и сообщит государствам-участникам ОБСЕ о нем. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter

"Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку против украинских военных позиций вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщалось о нескольких жертв. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государства-участники ОБСЕ", - об этом говорится в заявлении представительства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что СНБО будет принимать решение о дальнейших шагах.

Утром во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.

Журналист Юрий Бутусов написал, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.

Также СМИ писали, что погибли 4 украинских военных, 6 ранены.

В штабе ООС сообщили, что погиб один и ранены четверо украинских бойцов.


Донбас обстріли
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
15 февраля 2020, 18:19
Последние Популярные
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Все блоги »
Избирком раздора. Блицкриг Шахова в Северодонецке провалился
18 февраля 2020, 12:22
Корпорация Зе. Почему не назначают губернатора Сумщины
17 февраля 2020, 09:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Синегубов Олег Васильевич
Председатель Полтавской областной государственной администрации
Бунечко Виталий Иванович
Председатель Житомирской областной государственной администрации
Все досье »