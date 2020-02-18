Украина сообщит ОБСЕ о наступлении боевиков на Донбассе

Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе и сообщит государствам-участникам ОБСЕ о нем. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter

Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе и сообщит государствам-участникам ОБСЕ о нем. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене на своей странице в Twitter

"Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку против украинских военных позиций вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщалось о нескольких жертв. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государства-участники ОБСЕ", - об этом говорится в заявлении представительства.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что СНБО будет принимать решение о дальнейших шагах.



Утром во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.



Журналист Юрий Бутусов написал, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Также СМИ писали, что погибли 4 украинских военных, 6 ранены.



В штабе ООС сообщили, что погиб один и ранены четверо украинских бойцов.

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