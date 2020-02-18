В Харьковской области подростки провалились под лед, два парня погибли

Трагический случай произошел на водоеме в городе Лозовая Харьковской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Трагический случай произошел на водоеме в городе Лозовая Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Так, 17 февраля житель Лозовой проезжал на машине возле городского пруда и увидел парня, который провалился под лед. Мужчина позвал на помощь других автомобилистов, а сам с помощью троса вытащил подростка на берег.

Спасенный парень - ученик местного лицея, ему 12 лет. С переохлаждением ребенка доставили в больницу, и только через некоторое время он сказал, что на пруду был не один. Информацию передали в Службу спасения.

К водоему выехали спасатели и с помощью специнструмента извлекли из проруби тела двух погибших ребят 2007 рождения (ученики местной ООШ и лицея).

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.