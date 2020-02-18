В Ужгороде детская больница получила новое оборудование

Два кардиографы получили в коммунальном некоммерческом предприятии "Ужгородская детская клиническая больница". Такое оборудование поможет проследить сердечную деятельность пациента, выявить аритмию или другие заболевания.

Фото с сайта Ужгородского городского совета

Два кардиографы получили в коммунальном некоммерческом предприятии "Ужгородская детская клиническая больница". Такое оборудование поможет проследить сердечную деятельность пациента, выявить аритмию или другие заболевания.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.

Один аппарат разместили в реанимационном отделении стационара больницы, а другой – в кабинете функциональной диагностики в детской поликлинике.

По словам заместителя директора КНП "Ужгородская детская клиническая больница" по поликлинической работе Людмилы Масленок, трехканальный электрокардиограф оснащен сенсорным экраном. Применяется он для функциональной диагностики и исследования кардиологических заболеваний, хранит в памяти более 40 тысяч записей. С его помощью врачи могут проследить сердечную деятельность пациента, в частности выявить аритмию или другие заболевания.

Директор КНП "Ужгородская детская клиническая больница" Игорь Рошко выражает благодарность волонтерам акции "Сердце к сердцу" и всем неравнодушным, которые приобщились к сбору средств на эти приборы.