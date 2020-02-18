В Ужгороде детская больница получила новое оборудование
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.
Один аппарат разместили в реанимационном отделении стационара больницы, а другой – в кабинете функциональной диагностики в детской поликлинике.
По словам заместителя директора КНП "Ужгородская детская клиническая больница" по поликлинической работе Людмилы Масленок, трехканальный электрокардиограф оснащен сенсорным экраном. Применяется он для функциональной диагностики и исследования кардиологических заболеваний, хранит в памяти более 40 тысяч записей. С его помощью врачи могут проследить сердечную деятельность пациента, в частности выявить аритмию или другие заболевания.
Директор КНП "Ужгородская детская клиническая больница" Игорь Рошко выражает благодарность волонтерам акции "Сердце к сердцу" и всем неравнодушным, которые приобщились к сбору средств на эти приборы.
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